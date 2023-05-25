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Кирчанов Григорий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кирчанов Роман Андреевич

Мать: Зыкова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кирчанов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Катасонова Елизавета Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1918
Челябинск, Челябинский, Челябинская область