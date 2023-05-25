Кирчанов Григорий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кирчанов Роман Андреевич
Мать: Зыкова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кирчанов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Катасонова Елизавета Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1918
Челябинск, Челябинский, Челябинская область