Малюшевъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюшевъ Федоръ

Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Малюшевъ Степанъ

Мать: Малюшева Пелагея Тихонова

Дурасовка
Рождение ребёнка
1788

Сын: Малюшевъ Петръ

Мать ребёнка: Малюшева Авдотья

Дурасовка
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Малюшева Авдотья

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Малюшевъ Андрей

Мать ребёнка: Малюшева Авдотья

Дурасовка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Малюшева Авдотья

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малюшева Авдотья

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