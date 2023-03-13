Малюшевъ Федоръ
Место рожденияДурасовка
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Малюшевъ Степанъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1788
Сын: Малюшевъ Петръ
Мать ребёнка: Малюшева Авдотья
Дурасовка
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Малюшева Авдотья
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Малюшевъ Андрей
Мать ребёнка: Малюшева Авдотья
Дурасовка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Малюшева Авдотья
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малюшева Авдотья