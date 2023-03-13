Малюшевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюшевъ Андрей

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Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Малюшевъ Федоръ

Мать: Малюшева Авдотья

Дурасовка
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