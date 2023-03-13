Малюшевъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюшевъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Малюшевъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Малюшевъ Федоръ

Мать ребёнка: Малюшева Пелагея Тихонова

Дурасовка
Рождение ребёнка
1777

Сын: Малюшевъ Денисъ

Мать ребёнка: Малюшева Пелагея Тихонова

Дурасовка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Малюшевъ Иванъ

Мать ребёнка: Малюшева Пелагея Тихонова

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малюшева Пелагея Тихонова

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