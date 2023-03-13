Малюшевъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Малюшевъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Малюшевъ Федоръ
Мать ребёнка: Малюшева Пелагея Тихонова
Дурасовка
Рождение ребёнка
1777
Сын: Малюшевъ Денисъ
Мать ребёнка: Малюшева Пелагея Тихонова
Дурасовка
Рождение ребёнка
1780
Сын: Малюшевъ Иванъ
Мать ребёнка: Малюшева Пелагея Тихонова
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно