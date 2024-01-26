Краснов Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

17.12.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Краснов Дмитрий Павлович

Мать: Краснова (Краснов) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Денис Андреевич

Мать ребёнка: Краснова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Надежда

Рождение ребёнка
1898

Сын: Краснов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Краснова Надежда

Рождение ребёнка
1907

Сын: Краснов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Краснова Надежда

Рождение ребёнка
1908

Сын: Краснов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Краснова Надежда

Раскулачивание
1929
Высылка вместе с двумя сыновьями
Смерть
17.12.1930
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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