Краснов Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти17.12.1930
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Краснов Дмитрий Павлович
Мать: Краснова (Краснов) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Краснова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Надежда
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Краснова Надежда
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Краснова Надежда
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Краснова Надежда
Раскулачивание
1929
Высылка вместе с двумя сыновьями
Смерть
17.12.1930
Саратов, город Саратов, Саратовская область