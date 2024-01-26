Краснова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Краснов Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Краснов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Краснов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Краснов Андрей Дмитриевич
Смерть
1926
Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Причина смерти: Голод