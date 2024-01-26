Краснова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Денис Андреевич

Отец ребёнка: Краснов Андрей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Краснов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Краснов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Краснов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Краснов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Краснов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Краснов Андрей Дмитриевич

Смерть
1926
Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Причина смерти: Голод

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