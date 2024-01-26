Краснов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Краснов Андрей Дмитриевич

Мать: Краснова Надежда

Раскулачивание
1930
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Арестован советскими властями и пропал без вести. Семья выслана в Островцы Архангельской губернии
Смерть
Неизвестно

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