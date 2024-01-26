Краснов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Краснов Андрей Дмитриевич
Мать: Краснова Надежда
Раскулачивание
1930
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Арестован советскими властями и пропал без вести. Семья выслана в Островцы Архангельской губернии
Смерть
Неизвестно