Красильников Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1783
Сын: Красильников Никита Иванович
Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Красильников Николай Иванович
Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Сергеевна
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Рождение ребёнка
1792
Дочь: Красильникова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Красильникова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно