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Красильников Иван Иванович

Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Красильников Иван Никифорович

Мать: Красильникова Евдокия Степановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1783

Сын: Красильников Никита Иванович

Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Красильников Николай Иванович

Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Сергеевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
.
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Красильникова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Красильникова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Прасковья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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