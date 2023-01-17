Красильников Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
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Бракосочетание
26.01.1808
Ямщик Николай Иванов 22 лет с отроковицей умершего мещанина Фёдора Ляпина дочерью Авдотьей 20 летней.
Рождение ребёнка
21.05.1810
Сын: Красильников Семион Николаевич
Мать ребёнка: Красильникова Авдотья Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.06.1814
Дочь: Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Красильникова Авдотья Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.04.1818
Сын: Красильников Василий Николаевич
Мать ребёнка: Красильникова Авдотья Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.11.1819
Дочь: Стефанида Николаевна
Мать ребёнка: Красильникова Авдотья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно