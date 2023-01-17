Красильникова Прасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Красильников Никита Иванович
Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Красильников Николай Иванович
Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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Рождение ребёнка
1792
Дочь: Красильникова Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Красильникова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно