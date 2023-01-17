Красильникова Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Красильников Никита Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Красильников Николай Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
.
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Красильникова Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Красильникова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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