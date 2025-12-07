Лазовская (Чернопятова) Ольга Ильинична 05.08.1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Лазовская (Чернопятова) Ольга Ильинична

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.08.1860

умерла Неизвестно

Отец
Чернопятов Илья Никитич17.07.1822 г.р.
Мать
Чернопятова (Крубер) Ольга Августовна30.04.1837 г.р.
Супруги
Лазовский Виктор Станиславович08.02.1858 г.р.
Дети
Лазовский Виктор Викторович29.04.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1860

Отец: Чернопятов Илья Никитич

Мать: Чернопятова (Крубер) Ольга Августовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазовский Виктор Станиславович

Рождение ребёнка
29.04.1884

Сын: Лазовский Виктор Викторович

Отец ребёнка: Лазовский Виктор Станиславович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - Москва Замоскворецкий сорок Церковь св. Космы и Дамиана в Кадашеве ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №519, стр. 238

Смерть
Неизвестно

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