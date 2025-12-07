Лазовская (Чернопятова) Ольга Ильинична
женский, родилась 05.08.1860
умерла Неизвестно
ОтецЧернопятов Илья Никитич17.07.1822 г.р.
МатьЧернопятова (Крубер) Ольга Августовна30.04.1837 г.р.
Супруги
Лазовский Виктор Станиславович08.02.1858 г.р.
Дети
Лазовский Виктор Викторович29.04.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1884
Сын: Лазовский Виктор Викторович
Отец ребёнка: Лазовский Виктор Станиславович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно