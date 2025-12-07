Лазовский Виктор Станиславович 08.02.1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Лазовский Виктор Станиславович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.02.1858

умер 16.03.1893

Супруги
Лазовская (Чернопятова) Ольга Ильинична05.08.1860 г.р.
Дети
Лазовский Виктор Викторович29.04.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазовская (Чернопятова) Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
29.04.1884

Сын: Лазовский Виктор Викторович

Мать ребёнка: Лазовская (Чернопятова) Ольга Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - Москва Замоскворецкий сорок Церковь св. Космы и Дамиана в Кадашеве ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №519, стр. 238

Смерть
16.03.1893

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