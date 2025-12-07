Лазовский Виктор Станиславович
мужской, родился 08.02.1858
умер 16.03.1893
Супруги
Лазовская (Чернопятова) Ольга Ильинична05.08.1860 г.р.
Дети
Лазовский Виктор Викторович29.04.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1884
Сын: Лазовский Виктор Викторович
Мать ребёнка: Лазовская (Чернопятова) Ольга Ильинична
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.03.1893