Горбунова Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Авдотья Васильевна

Место рождения

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Горбунов Ларион Григорьевич

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Прокопьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Григорий Прокопьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 оборот
Смерть
Неизвестно
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