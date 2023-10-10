Горбунова Авдотья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Горбунов Ларион Григорьевич
Отец ребёнка: Горбунов Григорий Прокопьевич
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 оборот
Смерть
Неизвестно