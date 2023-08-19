Старкин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкин Иван Степанович

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Место рождения

Троекурово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.03.1912 ст.

Дата смерти

15.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Троекурово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.04.1938

Жена: Старкина Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
30.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Анастасия Федоровна

Смерть
15.01.1988
Москва, город федерального значения Москва
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