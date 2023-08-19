Старкин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения28.03.1912 ст.
Дата смерти15.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1938
Рождение ребёнка
30.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкина Анастасия Федоровна
Смерть
15.01.1988
Москва, город федерального значения Москва