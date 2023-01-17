Старкина Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения16.12.1909
Дата смерти10.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1909
Отец: Иванов Федор Михайлович
Мать: Иванова Елена Андреевна
Бракосочетание
27.04.1938
Рождение ребёнка
30.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Иван Степанович
Смерть
10.11.1986
Москва, город федерального значения Москва