Старкина Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина Анастасия Федоровна

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.12.1909

Дата смерти

10.11.1986

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1909

Отец: Иванов Федор Михайлович

Мать: Иванова Елена Андреевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.04.1938

Муж: Старкин Иван Степанович

Рождение ребёнка
30.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Иван Степанович

Смерть
10.11.1986
Москва, город федерального значения Москва
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