Смирнова (Занога) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Занога) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952

Отец: Занога Николай Николаевич

Мать: Занога Юлия Миртировна

Рождение ребёнка
14.07.1974

Сын: Смирнов Вадим Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1976

Сын: Смирнов Эдуард Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
12.05.1976

Сын: Смирнов Эдуард Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
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