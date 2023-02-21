Смирнова (Занога) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1952
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952
Отец: Занога Николай Николаевич
Мать: Занога Юлия Миртировна
Рождение ребёнка
14.07.1974
Сын: Смирнов Вадим Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1976
Сын: Смирнов Эдуард Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1976
Сын: Смирнов Эдуард Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Николаевич