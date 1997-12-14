Смирнов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1953
Дата смерти14.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1953
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.07.1974
Сын: Смирнов Вадим Анатольевич
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Николаевна
Смерть
14.12.1997