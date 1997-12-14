Смирнов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Анатолий Николаевич

Смирнов Анатолий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1953

Дата смерти

14.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1953

Отец: не указан

Мать: Смирнова Анна Александровна

Рождение ребёнка
14.07.1974

Сын: Смирнов Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.12.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close