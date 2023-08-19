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Купцова Мария Александровна

Место рождения

Нечаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.07.1894 ст.

Дата смерти

Вычислено 01.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1894 ст.

Отец: Александр Каллистратович

Мать: Александра Порфирьевна

Нечаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1920

Муж: Купцов Егор Филиппович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Агеева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Купцов Егор Филиппович

Шеино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1926

Сын: Егоров Леонтий Егорович

Отец ребёнка: Купцов Егор Филиппович

Шеино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Дата исправлена для отсрочки призыва на войну, настоящая дата 04.06.1925
Смерть
Вычислено 01.09.1973
Шеино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
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