Купцова Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения30.07.1894 ст.
Дата смертиВычислено 01.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1894 ст.
Отец: Александр Каллистратович
Мать: Александра Порфирьевна
Бракосочетание
До 1920
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Агеева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Купцов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
29.08.1926
Отец ребёнка: Купцов Егор Филиппович
Дата исправлена для отсрочки призыва на войну, настоящая дата 04.06.1925
Смерть
Вычислено 01.09.1973