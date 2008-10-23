Егоров (Купцов) Леонтий Егорович
Место рождения
Дата рождения29.08.1926
Дата смерти23.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1926
Дата исправлена для отсрочки призыва на войну, настоящая дата 04.06.1925
Смена фамилии
Около 1932
В школе спросили "Чей ты сын?" Ответил "Егоров". Так и записали. Переделывать не стали. Возможно, из-за репрессированного отца
Бракосочетание
28.02.1954
Рождение ребёнка
22.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сырникова Вероника Павловна
Рождение ребёнка
14.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сырникова Вероника Павловна
Смерть
23.10.2008
Похороны
25.10.2008
Богословское кладбище