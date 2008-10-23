Егоров (Купцов) Леонтий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров (Купцов) Леонтий Егорович

Место рождения

Шеино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.08.1926

Дата смерти

23.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1926

Отец: Купцов Егор Филиппович

Мать: Купцова Мария Александровна

Шеино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Дата исправлена для отсрочки призыва на войну, настоящая дата 04.06.1925
Смена фамилии
Около 1932
Шеино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
В школе спросили "Чей ты сын?" Ответил "Егоров". Так и записали. Переделывать не стали. Возможно, из-за репрессированного отца
Бракосочетание
28.02.1954

Жена: Сырникова Вероника Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сырникова Вероника Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сырникова Вероника Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.10.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
25.10.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Богословское кладбище