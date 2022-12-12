Купцов (Дроздов) Егор (Георгий) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцов (Дроздов) Егор (Георгий) Филиппович

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Место рождения

Шеино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.01.1896 ст.

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896 ст.

Отец: Дроздов Филипп Флорович

Мать: Дроздова Анастасия Иродионовна

Шеино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1920

Жена: Купцова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Агеева Мария Егоровна

Мать ребёнка: Купцова Мария Александровна

Шеино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1926

Сын: Егоров Леонтий Егорович

Мать ребёнка: Купцова Мария Александровна

Шеино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Дата исправлена для отсрочки призыва на войну, настоящая дата 04.06.1925
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Богословское кладбище
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