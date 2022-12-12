Купцов (Дроздов) Егор (Георгий) Филиппович
Место рождения
Дата рождения06.01.1896 ст.
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896 ст.
Бракосочетание
До 1920
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Агеева Мария Егоровна
Мать ребёнка: Купцова Мария Александровна
Рождение ребёнка
29.08.1926
Мать ребёнка: Купцова Мария Александровна
Дата исправлена для отсрочки призыва на войну, настоящая дата 04.06.1925
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Богословское кладбище