Pajor (Pajak) Magdalena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPajor (Pajak) Magdalena

Pajor (Pajak) Magdalena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1783 г.р.
Около 1787 г.р.
1796 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Pajor Andrzej

Отец ребёнка: Pajor Kazimierz

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Пайор Томас

Отец ребёнка: Pajor Kazimierz

Рождение ребёнка
1796

Сын: Pajor Wawrzyniec

Отец ребёнка: Pajor Kazimierz

Смерть
1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close