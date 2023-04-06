Pajor (Pajak) Magdalena
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Pajor Andrzej
Отец ребёнка: Pajor Kazimierz
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Пайор Томас
Отец ребёнка: Pajor Kazimierz
Рождение ребёнка
1796
Сын: Pajor Wawrzyniec
Отец ребёнка: Pajor Kazimierz
Смерть
1825