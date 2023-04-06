Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Pajor Wawrzyniec
Pajor Wawrzyniec
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1796
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Pajor Kazimierz
1751 г.р.
Мать
Pajor (Pajak) Magdalena
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец:
Pajor Kazimierz
Мать:
Pajor Magdalena
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия