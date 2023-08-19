Меринов Савва Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меринов Савва Харитонович

Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1844

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Меринова Матрёна Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Меринов Иван Савельевич

Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Савельевна

Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Меринов Василий Савельевич

Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ирина Савельевна

Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Варвара Савельевна

Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Савельевна

Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меринова Прасковья Никитична

Смерть
После 1844
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