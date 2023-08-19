Меринов Савва Харитонович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1844
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Савельевна
Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1829
Сын: Меринов Василий Савельевич
Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ирина Савельевна
Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Варвара Савельевна
Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Савельевна
Мать ребёнка: Меринова Прасковья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1844