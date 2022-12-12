Меринова Прасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Савельевна
Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Меринов Василий Савельевич
Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ирина Савельевна
Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Варвара Савельевна
Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Савельевна
Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1844