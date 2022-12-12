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Меринова Прасковья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Меринов Иван Савельевич

Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Савельевна

Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Меринов Василий Савельевич

Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ирина Савельевна

Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Варвара Савельевна

Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Савельевна

Отец ребёнка: Меринов Савва Харитонович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меринов Савва Харитонович

Смерть
После 1844
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