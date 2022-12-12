Меринова Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеринова Матрёна Ивановна

Меринова Матрёна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Меринов Савва Харитонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close