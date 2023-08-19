Росихин Тихон Иудов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1849
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Росихин Иуда Исаев
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Росихина Параскева Семенова
Рождение ребёнка
25.03.1840
Сын: Росихин Иван Тихонов
Мать ребёнка: Росихина Параскева Семенова
Рождение ребёнка
16.02.1843
Сын: Росихин Иван Тихонов (второй)
Мать ребёнка: Росихина Параскева Семенова
Рождение ребёнка
05.01.1846
Мать ребёнка: Росихина Параскева Семенова
Смерть
1849