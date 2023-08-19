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Росихин Тихон Иудов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Росихин Иуда Исаев

Мать: Росихина Аксинья Свиридова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Росихин Стефан Тихонов

Мать ребёнка: Росихина Параскева Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.03.1840

Сын: Росихин Иван Тихонов

Мать ребёнка: Росихина Параскева Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1843

Сын: Росихин Иван Тихонов (второй)

Мать ребёнка: Росихина Параскева Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1846

Сын: Росихин Филипп Тихонов

Мать ребёнка: Росихина Параскева Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1849
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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