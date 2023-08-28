Росихина Аксинья Свиридова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росихина Аксинья Свиридова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Росихин Емельян Иудов

Отец ребёнка: Росихин Иуда Исаев

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Росихин Тихон Иудов

Отец ребёнка: Росихин Иуда Исаев

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росихин Иуда Исаев

Смерть
Неизвестно
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