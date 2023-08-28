Росихина Аксинья Свиридова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Росихин Иуда Исаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Росихин Тихон Иудов
Отец ребёнка: Росихин Иуда Исаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Росихин Иуда Исаев
Смерть
Неизвестно