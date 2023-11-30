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Росихин Стефан Тихонов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1837

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Росихин Тихон Иудов

Мать: Росихина Параскева Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Карлова Мелания Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Комова Ксения Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Гликерия Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Росихин Тарас Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Росихин Максим Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1891
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