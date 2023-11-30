Росихин Стефан Тихонов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Росихин Тихон Иудов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Карлова Мелания Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Комова Ксения Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Гликерия Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1891