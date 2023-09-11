Веков Аверкий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веков Сергей Федорович
Мать: Векова жена Сергея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Векова Мария Аверкиевна
Мать ребёнка: Векова жена Аверкия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веков Геннадий Аверкиевич
Мать ребёнка: Векова жена Аверкия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Векова жена Аверкия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Векова Вера Аверкиевна
Мать ребёнка: Векова жена Аверкия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Векова жена Аверкия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Векова жена Аверкия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Векова жена Аверкия
Смерть
Неизвестно