Веков Аверкий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веков Аверкий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веков Сергей Федорович

Мать: Векова жена Сергея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векова Мария Аверкиевна

Мать ребёнка: Векова жена Аверкия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Геннадий Аверкиевич

Мать ребёнка: Векова жена Аверкия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Василий Аверкиевич

Мать ребёнка: Векова жена Аверкия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векова Вера Аверкиевна

Мать ребёнка: Векова жена Аверкия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Петр Аверкиевич

Мать ребёнка: Векова жена Аверкия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Виталий Аверкиевич

Мать ребёнка: Векова жена Аверкия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векова жена Аверкия

Смерть
Неизвестно
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