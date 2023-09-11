Веков Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веков Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веков Федор Анисимович

Мать: Векова Прапрабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Феоктиста Сергеевна

Мать ребёнка: Векова жена Сергея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Осип Сергеевич

Мать ребёнка: Векова жена Сергея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Аверкий Сергеевич

Мать ребёнка: Векова жена Сергея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Векова жена Сергея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Векова жена Сергея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векова жена Сергея

Смерть
Неизвестно
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