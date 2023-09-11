Векова жена Аверкия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векова жена Аверкия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векова Мария Аверкиевна

Отец ребёнка: Веков Аверкий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Геннадий Аверкиевич

Отец ребёнка: Веков Аверкий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Василий Аверкиевич

Отец ребёнка: Веков Аверкий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векова Вера Аверкиевна

Отец ребёнка: Веков Аверкий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Петр Аверкиевич

Отец ребёнка: Веков Аверкий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Виталий Аверкиевич

Отец ребёнка: Веков Аверкий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веков Аверкий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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