Завалюева Василиса 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Фандей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Завалюева) Ирина Фандеевна

Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Завалюев Артем Фандеевич

Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Завалюев Петр Фандеевич

Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Завалюев Алексей Фандеевич

Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Завалюева) Агафья Фандеевна

Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Завалюева) Соломонида Фандеевна

Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Завалюева) Матрона Фандеевна

Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Завалюев Василий Фандеевич

Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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