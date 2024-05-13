Завалюева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Завалюева) Ирина Фандеевна
Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Завалюев Алексей Фандеевич
Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Завалюева) Агафья Фандеевна
Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Завалюева) Соломонида Фандеевна
Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Завалюева) Матрона Фандеевна
Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Завалюев Василий Фандеевич
Отец ребёнка: Завалюев Фандей Алексеевич
Смерть
Неизвестно