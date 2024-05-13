Завалюев Артем Фандеевич 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев Артем Фандеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Завалюев Фандей Алексеевич

Мать: Завалюева Василиса

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалюев Леонтий Артемович

Мать ребёнка: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалюева Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Завалюев Степан Артемович

Мать ребёнка: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Завалюев Матвей Артемович

Мать ребёнка: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Завалюева) Екатерина Артемовна

Мать ребёнка: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Завалюев Лев Артемович

Мать ребёнка: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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