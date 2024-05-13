Завалюев Артем Фандеевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Завалюев Фандей Алексеевич
Мать: Завалюева Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалюев Леонтий Артемович
Мать ребёнка: Завалюева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завалюева Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Завалюев Степан Артемович
Мать ребёнка: Завалюева Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Завалюев Матвей Артемович
Мать ребёнка: Завалюева Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Завалюева) Екатерина Артемовна
Мать ребёнка: Завалюева Авдотья
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Завалюева Авдотья
Смерть
Неизвестно