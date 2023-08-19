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Батогов Иван Иванов

Место рождения

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Батогов Иван

Мать: Евдокия Иванова

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Батогов Роман Иванов

Мать ребёнка: Батогова Авдотья Евстратова

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Батогов Андрей

Мать ребёнка: Батогова Авдотья Евстратова

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Батогов Степан Иванов

Мать ребёнка: Батогова Авдотья Евстратова

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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