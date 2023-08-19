Батогов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Батогов Иван
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Батогов Роман Иванов
Мать ребёнка: Батогова Авдотья Евстратова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Батогов Андрей
Мать ребёнка: Батогова Авдотья Евстратова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Батогова Авдотья Евстратова
Смерть
Неизвестно