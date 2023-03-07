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Батогов Андрей

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Место рождения

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Батогов Иван Иванов

Мать: Батогова Авдотья Евстратова

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
1869

Жена: Татьяна Васильева

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.05.1871

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Батогов Иван

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батогов Николай

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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