Батогов Андрей
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Батогов Иван Иванов
Бракосочетание
1869
Жена: Татьяна Васильева
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.05.1871
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Батогов Иван
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батогов Николай
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно