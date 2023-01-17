Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

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Место рождения

Усланка, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Усланка, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Батогов Иван

Рождение ребёнка
1814

Сын: Батогов Иван Иванов

Отец ребёнка: Батогов Иван

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Иринья (Богданова)

Отец ребёнка: Батогов Иван

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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