Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Батогов Иван
Рождение ребёнка
1814
Сын: Батогов Иван Иванов
Отец ребёнка: Батогов Иван
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Иринья (Богданова)
Отец ребёнка: Батогов Иван
Смерть
Неизвестно