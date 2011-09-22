Климова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1940

Дата смерти

22.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1940

Отец: Карелов Михаил Фокеевич

Мать: Карелова Арина Кузьминична

Рождение ребёнка
15.02.1960

Сын: Климов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иннокентиевич

Рождение ребёнка
20.01.1962

Дочь: Климова Губарева Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иннокентиевич

Рождение ребёнка
09.12.1969

Сын: Климов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иннокентиевич

Смерть
22.09.2011
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