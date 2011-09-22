Климова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1940
Дата смерти22.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1940
Рождение ребёнка
15.02.1960
Сын: Климов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иннокентиевич
Рождение ребёнка
20.01.1962
Дочь: Климова Губарева Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иннокентиевич
Рождение ребёнка
09.12.1969
Сын: Климов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иннокентиевич
Смерть
22.09.2011