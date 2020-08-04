Климов Дмитрий Иннокентиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1935
Дата смерти04.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1935
Рождение ребёнка
15.02.1960
Сын: Климов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Климова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
20.01.1962
Дочь: Климова Губарева Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: Климова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
09.12.1969
Сын: Климов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Климова Надежда Михайловна
Смерть
04.08.2020