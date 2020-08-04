Климов Дмитрий Иннокентиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Дмитрий Иннокентиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1935

Дата смерти

04.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1935

Отец: Климов Иннокентий Павловичь

Мать: Климова Боровская Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
15.02.1960

Сын: Климов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1962

Дочь: Климова Губарева Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: Климова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
09.12.1969

Сын: Климов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Надежда Михайловна

Смерть
04.08.2020
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