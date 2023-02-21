Климова Губарева Лариса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Губарева Лариса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1962

Отец: Климов Дмитрий Иннокентиевич

Мать: Климова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рома

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Губарев Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарев Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Губарев Андрей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарев Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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