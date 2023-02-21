Климова Губарева Лариса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1962
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рома
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Губарев Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарев Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Губарев Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно