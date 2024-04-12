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Смирнов Петр Васильев

Место рождения

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

28.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1880

Отец: Василий Дмитриев

Мать: Вера Андреева

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.11.1908

Дочь: Августа Петровна

Мать ребёнка: Е (фро) синья Макарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Е (фро) синья Макарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Леонид Петрович

Мать ребёнка: Е (фро) синья Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Е (фро) синья Макарова

Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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