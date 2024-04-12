Смирнов Петр Васильев
Место рождения
Дата рождения28.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1880
Отец: Василий Дмитриев
Мать: Вера Андреева
Рождение ребёнка
02.11.1908
Дочь: Августа Петровна
Мать ребёнка: Е (фро) синья Макарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Е (фро) синья Макарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Е (фро) синья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Е (фро) синья Макарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно