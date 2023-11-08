Е (фро) синья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕ (фро) синья Макарова

Е (фро) синья Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1908

Дочь: Августа Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Петр Васильев

Смерть
Неизвестно
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