Е (фро) синья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1908
Дочь: Августа Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно