Вера Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Михаил мл. Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
28.06.1880
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
06.08.1882
Дочь: Мария мл. Васильева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
04.02.1885
Сын: Павел мл. Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Смерть
Неизвестно