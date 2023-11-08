Вера Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Михаил мл. Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
28.06.1880

Сын: Смирнов Петр Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.08.1882

Дочь: Мария мл. Васильева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.02.1885

Сын: Павел мл. Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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