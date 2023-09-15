Оболенская (Гудович) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОболенская (Гудович) Варвара Александровна

Оболенская (Гудович) Варвара Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1900

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: графиня
Бракосочетание
1921

Муж: Оболенский Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Павлинова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Васильевич

Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1923 или 1924

Сын: Оболенский Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Васильевич

Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1927

Сын: Оболенский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Васильевич

Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1938
умерла (расстреляна) в тюрьме
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close