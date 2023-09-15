Оболенская (Гудович) Варвара Александровна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: графиня
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Павлинова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1923 или 1924
Сын: Оболенский Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Оболенский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1938
умерла (расстреляна) в тюрьме