Максимов Пахарев Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Пахарев Иван Максимович

Место рождения

Зименки 2-е, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Максим Семенович

Мать: Акулина Степановна

Зименки 2-е, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Зименки 2-е, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Суслова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Зименки 2-е, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пахарев Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никифоровна

Смерть
1889
Зименки 2-е, Зарайский уезд, Рязанская губерния
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