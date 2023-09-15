Максимов Пахарев Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Максим Семенович
Мать: Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Суслова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никифоровна
Смерть
1889