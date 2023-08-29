Максим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Семен Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Губарев Афанасий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Пахарев Петр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Максимов Пахарев Иван Максимович

Мать ребёнка: Акулина Степановна

Зименки 2-е, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Степановна

Смерть
Неизвестно
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