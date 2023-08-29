Максим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Семен Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Губарев Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1854
Рождение ребёнка
1856
Сын: Максимов Пахарев Иван Максимович
Мать ребёнка: Акулина Степановна
Зименки 2-е, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Степановна
Смерть
Неизвестно