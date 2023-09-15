Полюдова (Екимова) Фекла Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюдова (Екимова) Фекла Прокофьевна

Место рождения

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафия Антоновна

Отец ребёнка: Полюдов Антон Савельевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Полюдов Антон Савельевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Полюдов Антон Савельевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Полюдов Фадей Антонович

Отец ребёнка: Полюдов Антон Савельевич

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Полюдов Игнатий Антонович

Отец ребёнка: Полюдов Антон Савельевич

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
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