Полюдова (Екимова) Фекла Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафия Антоновна
Отец ребёнка: Полюдов Антон Савельевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья Антоновна
Отец ребёнка: Полюдов Антон Савельевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Полюдов Антон Савельевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Полюдов Антон Савельевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Полюдов Игнатий Антонович
Отец ребёнка: Полюдов Антон Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно