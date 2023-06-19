Полюдов Игнатий Антонович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Полюдова Овдотья (Евдокия) Игнатьевна
Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Полюдова Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Полюдова Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Полюдов Никита Игнатьевич
Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Полюдов Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полюдова Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно