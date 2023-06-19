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Полюдов Игнатий Антонович

Место рождения

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Полюдов Антон Савельевич

Мать: Полюдова Фекла Прокофьевна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Полюдова Овдотья (Евдокия) Игнатьевна

Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Полюдова Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Полюдов Антон Игнатьевич

Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Полюдова Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Полюдов Никита Игнатьевич

Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Полюдов Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Полюдова Анна Васильевна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно