Овчинниковъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Овчинниковъ Иванъ
Мать: Овчинникова Мавра
Бракосочетание
29.05.1894
Жена: Овчинникова Агафья
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Овчинникова Акулина
Мать ребёнка: Овчинникова Агафья
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан