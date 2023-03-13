Овчинниковъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинниковъ Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Овчинниковъ Иванъ

Мать: Овчинникова Мавра

Бракосочетание
29.05.1894

Жена: Овчинникова Агафья

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Овчинникова Акулина

Мать ребёнка: Овчинникова Агафья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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