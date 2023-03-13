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Овчинниковъ Иванъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

02.12.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1849

Отец: Овчинниковъ Романъ

Мать: Овчинникова Татьяна

Михайловка
Бракосочетание
20.02.1869

Жена: Овчинникова Мавра

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Григорьева Евдокия

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Рождение ребёнка
10.10.1873

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Овчинниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Овчинниковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Рождение ребёнка
11.06.1883

Сын: Овчинниковъ Петръ

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Александровка
Рождение ребёнка
03.09.1888

Дочь: Овчинникова Анна

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Янгизъ
Рождение ребёнка
22.12.1892

Дочь: Овчинникова Евгенья

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Янгизъ
Рождение ребёнка
09.03.1895

Сын: Овчинниковъ Алексей

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинниковъ Ефремъ

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

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