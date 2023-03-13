Овчинниковъ Иванъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения02.12.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1849
Отец: Овчинниковъ Романъ
Мать: Овчинникова Татьяна
Михайловка
Бракосочетание
20.02.1869
Жена: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Григорьева Евдокия
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
10.10.1873
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Овчинниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
1876
Сын: Овчинниковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
11.06.1883
Сын: Овчинниковъ Петръ
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Александровка
Рождение ребёнка
03.09.1888
Дочь: Овчинникова Анна
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Янгизъ
Рождение ребёнка
22.12.1892
Дочь: Овчинникова Евгенья
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Янгизъ
Рождение ребёнка
09.03.1895
Сын: Овчинниковъ Алексей
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинниковъ Ефремъ
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра