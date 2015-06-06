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Корчагин Виктор Константинович

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Место рождения

Шанино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

18.02.1935

Дата смерти

06.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1935

Отец: Корчагин Константин Михайлович

Мать: Корчагина Анна Федоровна

Шанино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.11.1960

Дочь: Кудряшова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Корчагина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1962

Дочь: Кашина Нина Викторона

Мать ребёнка: Корчагина Валентина Ивановна

Шилекша, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
06.06.2015
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