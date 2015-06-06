Корчагин Виктор Константинович
Место рождения
Дата рождения18.02.1935
Дата смерти06.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1935
Рождение ребёнка
03.11.1960
Дочь: Кудряшова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Корчагина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1962
Дочь: Кашина Нина Викторона
Мать ребёнка: Корчагина Валентина Ивановна
Шилекша, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
06.06.2015